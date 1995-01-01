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Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Журнал "Медицинская физика"

периодическое научно-техническое издание, выпускается с 1995 г. Журнал основан как официальный орган Ассоциации медицинских физиков России (АМФР) для опубликования широкого спектра новейшей информации о медико-физических технологиях и аппаратуре в областях лучевой диагностики, лучевой терапии, ядерной медицины, лазерной медицины, радиационной безопасности, медицинской биофизики, гипертермии, магнитотерапии и других областях взаимодействия физики и медицины. В журнале также публикуются материалы по организационно-экономическим и образовательным проблемам медицинской физики.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-52933 (Роскомнадзор). ISSN 1810-200X.

Журнал выходит один раз в квартал. подробнее... Дата выхода последнего номера: декабрь 2016.

Следующий номер журнала: № 1 (73), 2017.

Плановый выход следующего номера: март 2017. СЕРИЯ БРОШЮР "Библиотека медицинского физика" по различным проблемам и методикам медицинской физики и радиационной онкологии является хорошим дополнением к журналу. Уже выпущено более 20 брошюр, которые будут интересны и полезны медицинским физикам, радиологам и онкологам, врачам, работающих в содружестве с физиками, а также студентам и аспирантам, собирающихся посвятить себя служению медицинской физике и инженерии. подробнее...

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